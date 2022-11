Forlì | la procura indaga per istigazione al suicidio | l’inchiesta sulla morte del 64enne dopo il servizio delle Iene

(Di martedì 8 novembre 2022) Ladiha deciso dire sui casi dei suicidi delRoberto Zaccaria e del 24enne Daniele, entrambi coinvolti nella vicenda raccontata dallesu Italia1. L’ufficio giudiziario guidato dallatrice Maria Teresa Cameli, che al momento non ha iscritto nessuno nel registro degliti, punterebbe a chiarire cosa sia avvenuto soprattutto negli ultimi giorni, in particolare domenica scorsa, quando ildi Forlimpopoli si è tolto la vitaessere andato in onda in undella trasmissione. La vicenda era partita dalladi Daniele, il ragazzo che si è tolto la vita un anno faaver scoperto che a chattare con lui non era quella che ...

La Repubblica

BOLOGNA - Qualcuno scrive: "Ha pagato il male che ha fatto". Per altri: "Il comportamento de Le Iene è inqualificabile. Giustizia sommaria e in piazza". Dopo il doppio suicidio di, il popolo dei social si spacca a metà. Si indigna. Si divide. A far precipitare la situazione il servizio de Le Iene andato in onda la scorsa settimana, in cui si vede Matteo Viviani inseguire ...... aprire una riflessione sulla solitudine e l'autostima social LAAPRE INCHIESTA - Intanto, secondo quanto riporta il Corriere della Sera , ladiha aperto una inchiesta per ... La procura apre un'inchiesta dopo i due morti di Forlì per istigazione al suicidio. E i social si spaccano su…