Citroën al fianco dei più giovani con RispettAmi

(Di martedì 8 novembre 2022) Attenzione per le persone, Innovazione e Inclusione: questi valori fanno parte del DNA di Citroen e la contraddistinguono nel processo di realizzazione di un futuro sempre più responsabile e sostenibile. In questo contesto si distingue “”, la nuova iniziativa dell’azienda automotive, che ha l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni attraverso un progetto interamente realizzato in Italia contro il bullismo. Protagonista dell’iniziativa èAmi – 100% ëlectric, la nuova vettura anticonformista e accessibile soprattutto per i più. L’obiettivo finale è quello di promuovere la cultura dell’ascolto come strumento fondamentale nella lotta a fenomeni legati al bullismo, nel contesto scolastico e tra gli adolescenti stessi. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il portale Skuola.net, che avrà luogo da ...

L'anziana stava viaggiando su una Citroen C1 condotta da un'altra donna quando per cause in corso di accertamento la vettura è uscita di strada, ribaltandosi su unin un dislivello di circa un ...Per ragioni non ancora chiarite e in via di ricostruzione, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo, rimasto poi bloccato al centro della carreggiata, coricato su un. ...