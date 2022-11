Chiara Rabbi sta male | l’ex di Uomini e Donne svela il dramma | “Sto passando le pene dell’inferno”

(Di martedì 8 novembre 2022)corteggiatrice di, ha pubblicato un contenuto sui social in cui ha dito di stare piuttosto. La ragazza ha da poco dovuto fare i conti con la separazione da Davide Donadei che, a quanto pare, è avvenuta più per causa di lui che si lei. Questo, però, non è L'articolo proviene da KontroKultura.

... tirata in ballo durante la rottura tra l'ex tronista Davide Donadei e, la dama di Cassino è diventata l'idolo di Twitter. Roberta , infatti, ha iniziato a frequentare Alessandro ...Donadei è un ex tronista reduce dalla fine della relazione con, mentre Sarah Altobello è una ex naufraga. Davide Donadei e la rottura daC'è poi chi fa il nome di una vera ...Forze fresche in arrivo nel loft di Cinecittà: il conduttore progetta di inserire nuovi concorrenti già nella puntata di giovedì 3 novembre ...Negli scorsi mesi la fine della storia d'amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è stata spesso nel mirino della cronaca rosa. Stando a quanto rivelato ...