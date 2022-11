ADL ringrazia la Uefa | Pioli piantona casa di Maldini | torna Audiogol

(Di martedì 8 novembre 2022) Ascoltacliccando qui sopra e segui la pagina di Gazzetta su Spotify! . Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo ...

La Gazzetta dello Sport

Da oggi è disponibile il dodicesimo episodio di Audiogol, il podcast della Gazzetta dello Sport condotto dagli Autogol. In questa dodicesima puntata intervengono il presidente De Laurentiisla Uefa per il sorteggio di Champions, Maurizio Sarri si consola con la vittoria nel derby di Roma e Stefano Pioli spiega perché piantona casa di Paolo Maldini. Incursioni di Antonio Conte ...Da oggi è disponibile il dodicesimo episodio di Audiogol, il podcast della Gazzetta dello Sport condotto dagli Autogol. In questa dodicesima puntata intervengono il presidente De Laurentiisla Uefa per il sorteggio di Champions, Maurizio Sarri si consola con la vittoria nel derby di Roma e Stefano Pioli spiega perché piantona casa di Paolo Maldini. Incursioni di Antonio Conte ... Serie A, il podcast degli Autogol dopo la 13ª giornata Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è tornato a scrivere sul suo profilo “Twitter” e ha fatto i più calorosi auguri a un grande artista del nostro Paese: Roberto Benigni. I due, lavorando ne ...