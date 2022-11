Ultime Notizie – Nordcorea | “Isteria militare Usa e Seul | si va verso scontro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’esercito della Corea del Nord ha promesso di adottare misure ”risolute e schiaccianti” in risposta alle esercitazioni aeree militari congiunte Usa-Corea del sud. Si tratta, secondo lo Stato Maggiore del Korean People’s Army (Kpa), di ”una provocazione evidente a livello internazionale finalizzata ad aumentare la tensione nella regione e pericolose esercitazionedi natura altamente aggressiva che punta direttamente a colpire” la Corea del Nord. “La grave situazione che prevale nella penisola coreana a causa della sconsideratadegli Stati Uniti e della Corea del sud si sta ora dirigendounoinstabile“, si legge in una nota in lingua inglese diffusa dall’agenzia di stampa statale Kcna. L’esercitono ha condotto le proprie esercitazioni ...