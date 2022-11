Torino-Sampdoria | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 novembre 2022) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I granata sono reduci dalla brutta sconfitta di Bologna, mentre è notta fonda per i blucerchiati sempre più desolatamente ultimi in classifica.Vssi giocherà mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli uomini di Juric stanno vivendo un periodo altamente come dimostrato dagli ultimi risultati. Ma il potenziale non si discute e il match contro lacapita a proposito per incamerare punti fondamentali per puntare a qualcosa di più della salvezza. Continua, invece, il periodo nero dei blucerchiati che non sanno più vincere. Nemmeno l’arrivo di Stankovic sembra sia servito per cambiare passo, motivo per cui ...