Serie A | Inter-Bologna | data | orario e diretta TV

(Di lunedì 7 novembre 2022)TV e streaming Turna subito laA che è pronta a tornare in campo con le partite della quattordicesima giornata. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ train programma alle ore 20:45 di mercoledì 9 novembre: ecco come seguire il match inTV e streaming. La sfida di ‘San Siro tra nerazzurri e rossoblu sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del match è affia Stefano Borghi con il commento tecnico di Marco ...

Sul CorSport. La Juve ha vinto più per demeriti di Inzaghi che per merito suo. Dzeko e Lautaro sono ottimi attaccanti, ma discontinui Db Milano 01/10/2022 - campionato di calcioA /- Roma / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Milan Skriniar - Samir Handanovic - Francesco Acerbi La vittoria contro l'vale per dire che la Juventus è tornata Troppo poco,...Le temperature non si sono solo abbassate a livello meteo in Italia ma anche inA si è registrato un calo incredibile nei confronti del Napoli. Si passa dal - 6 del Milan, al - 11 dell'...La squadra di Allegri, con il 2-0 sui nerazzurri, mantiene il +4 rispetto allo scorso anno. Il dato dell’Hellas fa paura ...La squadra di Allegri, con il 2-0 sui nerazzurri, mantiene il +4 rispetto allo scorso anno. Il dato dell’Hellas fa paura ...