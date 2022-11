Roma e Il Cairo devono fare asse sull’energia. L’analisi di Melcangi

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 novembre 2022) Al di là del bilaterale in sé tra Al Sisi-Meloni, c’è un elemento politicamente rilevantissimo che spicca sull’-Il: ovvero lo status geopolitico egiziano alla voce energia (con in parallelo il prezioso lavoro in loco di Eni) che è centrale per relazioni e futuri business. Interconnettori e nuovi giacimenti sono due snodi strategici oggettivi, su cui costruire un dialogo produttivo tra i due leader. L’Egitto è partner chiave per la sicurezza del Mediterraneo incon Israele, proprio mentre le mosse della Turchia (come l’accordo con la Libia sulla zee) possono determinare dei cambiamenti. Il ruolo dell’Egitto Secondo Alessia, professoressa associata al DiSSE della Sapienza e ricercatrice per Atlantic Council e Ispi, è chiaro che l’Egitto rappresenta un partner fondamentale, ...