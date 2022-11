Ornella Vanoni | l' incontro con il cane | il retroscena comico

...3% (12,27%), dati che fanno di Che tempo che fa il secondo programma più visto di prima serata, nella puntata che ha visto tra gli ospiti, Alberto Mantovani, Roberto Saviano, Roberto ...'Quando è arrivata la prima volta a casa mia, era molto piccola e non riuscivo a capire dove fossero gli occhi e la bocca':, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha raccontato il primo incontro col suo cane Ondina . All'epoca è successo qualcosa di molto bizzarro: 'Allora io ho preso il ...Ornella Vanoni ha gelato tutto lo studio di ‘Che Tempo Che Fa’ affermando che “aveva tanti progetti” e quindi che le “spiace morire”. La cantante a 88 anni inizia a temere il giorno in cui la sua vita ...Ornella Vanoni, ospite a Che tempo che fa, racconta dell'incidente sotto casa e della vita da artista che non può smettere di salire sul palco ...