No#News Magazine – anno IV – numero XXXIII

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una buona sera ai nostri oziosi lettori in permacrisis… … su come impiegare in maniera coscenziosa il priprio tempo libero! Questa settimana abbiamo tirato fuori dal cassetto una recensione sulla mostra di Anish Kapoor appena terminata presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia e letto per voi In nome di cosa libro di esordio di Annalisa Pirani. All’interno, come di consueto, il cartellone degli spettacoli in scena a novembre nei teatri milanesi, la programmazione delle mostre in musei, gallerie e spazi espositivi, i live sul territorio italiano, e le nuove uscite di questa settimana nei cinema nazionali. Vi auguriamo oziosamente una proficua settimana! Non dimenticate di scaricare, condividere e oziosamente sfogliare con gli amici il33 di! L'articolo proviene da...

Dire

For example, in 2013, Time, well known for churning out ... put out a list on "100 most significant in history."one from ... (end) https://.cgtn.com//2022 - 11 - 07/Cultural - ...Maserati in Borsa sì oGli ultimi giorni hanno visto rincorrersi le voci di un eventuale sbarco del Tridente sui listini, nella scia di altri marchi sportivi come Porsche , e in precedenza, anche ... "No al caro-bollette", imprenditori, sindacati e sindaci in piazza a Palermo