Nintendo | annunciata la data del prossimo Indie World di novembre

Nel frattempo, però, c'è un Link gigantesco cheha utilizzato per promuovere Tears of the Kingdom , ma non è una cosa che potrete comprare. Mentre aspettiamo vengauna console ...Lasciandovi al trailer qui sotto che annuncia le due nuove piattaforme, ricordiamo che Return to Monkey Island è già disponibile su PC eSwitch (e noi vi rimandiamo, qualora vogliate darle ...Nintendo ha comunicato la data del prossimo evento Indie World di novembre nel quale verranno presentati diversi nuovi titoli per Switch.Por sorpresa, Nintendo ha anunciado un nuevo directo de indies. Así lo ha confirmado en Twitter en un nuevo anuncio de presentación Indie World Showcase.Ahora mismo no sabemos qué se mostrará en ...