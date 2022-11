Monopattini elettrici - Dove manca la sicurezza | arrivano i noleggiatori

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 novembre 2022) Affrontare una rotatoria e ritrovarsi con un monopattino contromano che bordeggia il perimetro interno per poi imboccare, dopo una piccola esitazione, la prima via a sinistra (rispetto a quella della sua provenienza): un rischio abnorme per risparmiare strada, tempo e costo finale del noleggio. l'ultima delle manovre scellerate che si possono vedere (come capitato personalmente) da un parabrezza, incoraggiate dagli equivoci diffusi sulla loro praticità e, soprattutto, dall'impunità totale di cui godono. "Scendi dal marciapiede". Ora,nonné la regolamentazione, né la proibizione dei peggiori comportamenti (quasi ovunque si chiude un occhio persino sulle coppie a bordo...), arriva la tecnologia. A proporla, alla fine, sono state le stesse compagnie - a più livelli - anch'esse danneggiate dall'allegro, quando non vandalico, utilizzo dei ...