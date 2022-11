Migranti | Salvini | “Stroncare traffico esseri umani | ma anche di armi e droga”

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – “Bisognailnon solo di, madi”. E’ quanto ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, ai microfoni di Rtl 102,5. “L’immigrazione va controllata e regolamentata, si torna all’applicazione della norma che prevede che una nave che porta un bandiera tedesca sbarca in porto tedesco, quindi se ne deve fare carico” ha affermatoaggiungendo che la competenza ora è della Procura di Catania. “Non faccio il procuratore – ha detto -, so che c’è un fascicolo aperto a Catania” ribadendo che “in Europa bisogna tornare ai ricollocamenti e alla redistribuzione” dei. HTY, OGGI ...

: 'Sono viaggi organizzati, vanno stroncati' - Sulla questioneè intervenuto il ministro delle Infrastrutture. 'Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa ...In arrivo altre due navi,vuole mandare isalvati dalle navi tedesche in Germania La Humanity 1 e la Geo Barents sono arrivate al porto di Catania, hanno ancora a bordo ...Il governo di centrodestra ha avviato il braccio di ferro contro le ong arrivate nel porto di Catania con i loro carichi di migranti salvati nel Mediterraneo. A questo proposito sono proseguite durant ...“Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare i ...