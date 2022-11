La sorella di Nikita Pelizon contro Valerio | “Lasciala in pace | l’hai venduta”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 novembre 2022) Durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha informatodel fatto che siano venuti fuori alcuni video con l’uomo che sta frequentando fuori dalla casa., questo il nome dell’uomo, era d’accordo connel non diffondere nulla tant’è che la modella non ha mai rivelato il suo nome, fino a che lui non ha iniziato ad utilizzare i social e il famoso video non è stato mandato direttamente a Chi. Jessica, ladi, aveva già dimostrato disprezzo prima ancora che la concorrente fosse messa al corrente dei fatti. GF Vip 7, Jessical’uomo che sta frequentando suaI Nikiters sicuramente avranno visto una storia pubblicata ...