La Juve ritrova la fame e l' Inter i dubbi Sarri torna sul podio Mou | dov' è il gioco?

Tuttosport

Guai a chi perde, aveva sintetizzato ieri la Gazzetta presentando- Inter, sfida tra nobili in difficoltà di classifica rispetto a un Napoli rullo compressore e a un Milan che pur tra qualche affanno resta in scia. Ebbene i guai sono di Inzaghi che pensava di ...Prima di parlare dell'Inter e dei suoi cronici problemi di mentalità negli scontri diretti, è doveroso spendere qualche riga per questavecchia e nuova chefinalmente uno spirito che ... Juve-Inter, Cherubini ritrova Marotta: tra Foligno, Bremer, Salah e De Bruyne I bianconeri di Allegri danno la sensazione d'essersi finalmente data un senso tattico, psicologico e logico: vittoria per 2-0 contro l'Inter guidata da un Simone Inzaghi sempre più confuso e autolesi ...TORINO - La Juventus si riconcilia con il suo popolo nella notte delle notti, quella della sfida con l'Inter, quella che rilancia lo spirito di una squadra che ritrova l'anima, un po' di qualità e la ...