Incidente sul lavoro | operaio muore travolto da tubi nel torinese

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Tragicosulnel. E’ morto un41enne di origine straniera vittima. L’uomo è rimasto schiacciato da numerosidi metallo in un’azienda del comune di La Loggia, dove lavorava come interinale. Sul posto oltre a vigili del fuoco e soccorritori anche carabinieri e tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di(Spresal) per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Secondo l'Eav, la holding regionale dei trasporti che gestisce la Circumvesuviana, l'ha ... I 30 passeggeri a bordo in quel momento sono scesi in sicurezzamarciapiede in stazione. I ...È mortacolpo la ciclista che è stata investita dal parroco di Aquileia. Don Adelchi Cabas è sotto choc. ... La dinamica dell'Il sinistro è avvenuto sulla ex strada provinciale 8 tra ...Un incidente in corso Matteotti a Latina ha creato disagi al traffico nel primissimo pomeriggio. Due auto, una Honda Civic e un'Alfa Romeo 147, si sono scontrate all'incrocio con via ...Un treno della linea Circumvesuviana è deragliato all'ingresso della stazione di Pompei Santuario poco prima delle 14: stando alle prime informazioni fornite dall'Eav, non ci ...