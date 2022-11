Il Napoli vuole blindare Kim | missione per eliminare la clausola

Leggi su calcionews24

del centrale che ha sorpreso in questo inizio stagione Definito come il miglior difensore della Serie A nelle prime 13 giornate e premiato come miglior giocatore del mese di ottobre, Kim Min-jae è uno dei leader del. Arrivato la scorsa estate per sostituire Koulibaly, Kim vestirà la maglia azzurra fino a giugno, ma non si può dare per scontata la sua permanenza anche per la prossima stagione. Il club azzurro sta valutando la strategia per far rinnovare il sudcoreano e provvedere a modificare lache, al momento, vale 50 milioni di euro ed è valida per l'estero dal 1° al 15 luglio. Una cifra ritenuta bassa, in considerazione del valore del calciatore che, in questa prima parte della stagione, ha sorpreso tutti per le sue qualità. Lo riporta il Corriere dello Sport.