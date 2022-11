(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – “Sentir parlare die delinè per noi motivo di. Adessodel, auspicando che questo nuovo nome significhi soprattuttoattenzione anche alle piccole e micro, fulcro del nostro sistema economico”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Mino, presidente di Confederazione-Associazioni europee di professionisti e. Econtinua sottolineando che “accogliamo con favore la nascita di un nuovo comitato interministeriale per ilinnel mondo ...

Adnkronos

MinosulMeloni Innanzitutto verranno aiutate le imprese, con il rinnovo del credito d'imposta per attenuare il peso delle fatture. Una misura che costa poco meno di cinque miliardi e ...È viceministro dello Sviluppo Economico nelDraghi con Giancarlo Giorgetti ministro. Come ... A tal proposito ieri Mino, presidente dell'influente Aepi (Associazioni europee di ... Governo, Dinoi (Aepi): "Ministero delle Imprese e del Made in Italy grande orgoglio, ora aspettiamo primi passi" (Adnkronos) - "Sentir parlare di ministero delle Imprese e del Made in Italy è per noi motivo di grande orgoglio. Adesso aspettiamo i primi passi del Governo, auspicando che questo nuovo nome signific ...Governo Meloni, le notizie politiche di oggi in tempo reale. All'indomani della fiducia al Senato (115 voti favorevoli, 79 contrari e 5 astenuti) il governo di Giorgia Meloni ha ...