leggo.it

Dopo un primo tempo difficile, la Juventus risorge dalle ceneri europee e con mezza squadra fuori affossa l' Inter con due zampate decisive: pere prima (goal di Rabiot) e Fagioli poi! Una notte che sa ...Il video della reazione dia Juventus - Inter 2 - 0 , match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il noto telecronista di fede bianconera esplode di gioia per il successo dei ... Francesco Oppini: «Juventus risorta e con l’Inter ha sempre un sapore diverso. Si gode!» Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Dopo un primo tempo difficile, ...Lunedì 7 novembre, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Pressing Lunedì”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Dario Donato e Benedet ...