COP27 | l’appello del segretario generale ONU | “solidarietà o suicidio collettivo”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 novembre 2022) È entrata nel vivo la, il ventisettesimo vertice Onu sui cambiamenti climatici. I leader mondiali si sono riuniti in Egitto per confrontarsi sulle sfide climatiche ed energetiche del pianeta. In apertura del vertice, Antonio Guterres, il capo delle Nazioni Unite, ha lanciato l’allarme. Le parole di Guterres Ildelle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto oggi che l’umanità deve scegliere tra “” e “”. Con queste parole ha dato inizio ai lavori della, la conferenza mondiale sul clima che si è aperta domenica e si tiene quest’anno in Egitto, a Sharm el Sheikh. Il numero uno dell’ONU ha invocato un patto difra Paesi ricchi e poveri per far fronte alla sfida centrale di questo ...