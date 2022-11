Bayern Monaco | Coman | «Con il PSG potrebbe essere la finale»

- Brema 1 (ore 20.30) Match valido per la quattordicesima giornata di Bundesliga. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 2 - 3 contro l'Hertha e sono primi con 27 punti, a +......dell'Eintracht Francoforte prima in Germania il 21 febbraio 2023 e poi in casa al Maradona il 15 marzo La partita dell'andata di Champions Milan - Tottenham 14 febbraio 2023 PSG -14 ...Anche se in sole cinque partite è riuscito a diventare un beniamino dei tifosi, la partita tra UCAM Murcia e Joventut Badalona sabato scorso è stata l'ultima ...Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Bayern Monaco considera Alexander Nubel, come possibile successore di Manuel Neuer. Il giocatore, di proprietà ...