Andrea Caschetto | chi è Mr Smile | la sua storia | età | tumore | libri | Instagram e fidanzata dell’ambasciatore del sorriso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Torna, come ogni giorno che si rispetti, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il giovane, meglio conosciuto come Mr, che oggi racconterà a tutti la sua: dalla lotta contro unalla rinascita. E a quelstampato sul volto, che lui porta in giro per il mondo. View this post onA post shared by(@) Ladi: dalalla rinascita Ha conosciuto la malattia, ma ha saputo rialzarsi. E farlo con il ...