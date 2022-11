Wanda Nara | ancora in costume nonostante l’autunno | Icardi è dimenticato

(Di domenica 6 novembre 2022)inoltrato,sfoggiail proprio fisico. E i fan la premiano con circa 390mila like Non sembra essere particolarmente turbata dalla fine della storia con Mauroha già trovato un nuovo amore. E, quindi, è di ottimo umore. Può allora rendere di eccellente umore anche noi con foto come questa pubblicata su Instagram. Affascinante sempre,il divorzio (web source)Di nuovo single Ormai ex signora. Non formalmente, sia chiaro. Ma nei fatti sicuramente. Dopo anni, è finito il matrimonio tra la showgirl argentinae il calciatore, suo connazionale, Mauro. Finisce così (forse) l’epopea di una delle coppie più ...

Ospite d'eccezione, modella, showgirl, imprenditrice e ormai ex moglie del calciatore Mauro Icardi, che in qualità di "Ballerina per una notte" si è cimentata in una bachata muy caliente ...C'era grande attesa per l'arrivo in pista die non sono state deluse. L'imprenditrice argentina ha letteralmente infiammato lo studio di Ballando con le Stelle nella puntata del 5 novembre con una Bachata ad alto tasso di seduzione. ...La quinta puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di colpi di scena: scopriamo tutto quello che è successo ieri, 5 novembre ...I top e i flop del dance show di Rai 1, in una nuova puntata che ha visto salire in cattedra Rosanna Banfi con un tango da standing ovation ...