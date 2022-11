MotoGP GP Valencia | Bagnaia | “Tutto bellissimo | è stata la gara più dura della mia vita”

(Di domenica 6 novembre 2022) Peccoè campione del mondo. Nel mezzo dei primi festeggiamenti dopo l’arrivo, il pilotaDucati ha commentato in questo modo il successo: “, fantastico. Lapiùmia. Volevo arrivare nei primi cinque oggi ma dopo 5 giri ho cominciato a soffrire con l’anterioremoto. Non ha importanza. E’lo stesso una grande giornata, sono molto felice”. SportFace.

Nono sul traguardo di, dopo un mezzo contatto col diretto rivale per l'iride, Pecco gestisce il margine di ... come è soprannominato Pecco Bagnaia, il nuovo campione del mondo di. Lo ha ...Pecco Bagnaia vince il Mondialegrazie al nono posto nel Gp die al quarto posto del suo avversario per il titolo Fabio Quartararo. ...Il centauro dell'Aprilia è volato a Valencia nella terza sessione di prove libere. Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha rilasciato nel dopo gara di Valencia le sue prime parole da campione del mo ...Nella prima stagione del motomondiale "orfana" dopo 26 anni di Valentino Rossi, la corona della MotoGP va a Francesco Bagnaia. È un passaggio del testimone, raccolto con merito ...