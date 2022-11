(Di domenica 6 novembre 2022)lein, nella capitale Chi?in?u. Per la settima domenica consecutiva, i manifestsono scesi in piazza contro la presidente europeista Maia Sandu. Secondo il Washington Post – che ha visionato e raccolto documenti di intelligence e interviste a funzionari moldavi, ucraini e occidentali – dietro ledell’ultimo periodo ci sarebbe un leader di un partito di opposizione (?OR) in esilio in Israele. Accusato di aver sottratto un miliardo di dollari dal sistema bancario moldavo, Ilan Shor starebbe organizzando lericevendo la benedizione della Russia. Il suo obiettivo sarebbe quello di far cadere il governo dell’ex repubblica sovietica, allontanare l’adesione all’Ue della ...

Open

...di Plahotniuc coincide con il grave deterioramento del sentimento pubblico in, guidato dalle difficoltà economiche. L'inflazione ha superato il 30% annuo e i prezzi dell'energia......Un missile abbattuto dai sistemi di difesa ucraini è caduto stamane sul territorio della, ... Allo stesso tempo,i tentativi di condurre operazioni offensive nelle direzioni di ... Moldavia, continuano le proteste anti-governative appoggiate dal Cremlino - Il video Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Continua il conflitto in est Europa: a Kiev lunedì mattina un nuovo raid aereo sulla capitale con la popolazione che ha avvertito almeno ...Lunedì il Ministero degli Esteri moldavo ha dichiarato un dipendente dell’Ambasciata russa a Chisinau «persona non grata» per aver violato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Second ...