Milan-Atalanta | Primavera 1 TimVision | la partita in diretta | LIVE NEWS

(Di domenica 6 novembre 2022) Appuntamento alle ore 11 per la sfida travalida per l'undicesima giornata del campionato

...30 Barcelona - Fenerbahçe 81 - 80 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Empoli - Sassuolo 1 - 0 15:00 Salernitana - Cremonese 2 - 2 18:00- Napoli 1 - 2 20:45- Spezia 2 - 1 ...... Udinese - Lecce 1 - 1 Empoli - Sassuolo 1 - 0 Salernitana - Cremonese 2 - 2- Napoli 1 - 2- Spezia 2 - 1 Comments commentsTra meno di mezz’ora, alla PUMA House of Football, ex Vismara, il Milan Primavera scenderà in campo contro l'Atalanta, nel match valido per la 11esima giornata del campionato ...La perla di Daniel, valsa il momentaneo 1-1 alla formazione di Gotti, arriva 5333 giorni dopo dell'ultimo gol al "Meazza" di papà Paolo, nel 2008 ...