“Lo dici a tua sorella” Ballando | tensione altissima | tra Giampiero Mughini e il giudice finisce in rissa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 6 novembre 2022)con le stelle, scintille trae Fabio Canino. Come sempre anche la puntata di ieri, sabato 5 novembre, del noto show di Rai 1 non ha tradito le attese. Le tre coppie che hanno ricevuto i voti più bassi sono state quelle composte da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Dario Cassini e Lucrezia Lando econ Veera Kinnunen. Ebbene proprio questi ultimi due hanno dovuto abbandonare il gioco. Non è detto, comunque, chee Veera Kinnunen non possano rientrare grazie al ripescaggio. La serata è stata caratterizzata da alcuni botta e risposta, come quello tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. La giornalista ese l’è presa anche con Dario Cassini, colpevole di una telefonata prima ...