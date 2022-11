Gareth Bale è ancora decisivo | il suo Los Angeles vince la Mls ai rigori

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 novembre 2022)I LosFC (di Giorgio Chiellini,e dell’ex Barcellona e Fiorentina Tello) hanno vinto, ai calci di rigore, la finale della Major League Soccer (il campionato di calcio degli Stati Uniti d’America). Si sono affrontate, per la conquista del titolo a stelle e strisce, le due squadre vincitrici della Eastern Conference e della Western Conference (che poi sono state anche le due squadre che avevano precedentemente vinto le rispettive regular season…), ossia il Philadelphia Union – che, dopo essere arrivato primo nella Eastern Conference (la stessa in cui militava il Toronto FC di Insigne, Bernardeschi e Criscito, arrivato penultimo), ha vinto la propria Conference superando il Cincinnati in semifinale e il New York City (la franchigia statunitense di proprietà del City Group ...