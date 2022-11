Elicottero caduto | le immagini sul luogo del disastro

(Di domenica 6 novembre 2022) Una tragedia ha squarciato i cieli della Puglia dove undi linea tra Foggia e le isole Tremiti è precipitato mietendo 7 vittime. Nessuno dei passeggeri a bordo dell'A 109 marche di identificazione I-PIKI di Alidaunia è infatti sopravvissuto allo schianto, avvenuto nelle campagne di Castelpagano di Apricena. Sette le persone a bordo del velivolo che hanno perso la vita: Liza di soli 13 anni, Bostjan, Jon e MatejaCurk Rigler, tutti componenti di una famiglia slovena che era in vacanza. A perdere la vita anche il medico del 118 Maurizio De Girolamo, che era a fine turno e che ha preso il volo per tornare a casa, ma anche il pilota Luigi Ippolito e il co-pilota Andrea Nardelli. Sulla tragedia l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un team investigativo ...

AGI - Sono stati recuperati tutti i sette corpi delle persone che erano a bordo dell'ieri mattina nelle campagne di Apricena , in località Castelpagano, in provincia di Foggia. Le operazioni di recupero sono terminate poco prima delle 14 e vi hanno partecipato il ...Le vittime Intanto sono riprese in mattinata le operazioni di recupero delle sette salme delle vittime del disastro aereo avvenuto ieri mattina sul Gargano dove undell'Alidaunia società ...Il 64enne, medico del 118 alle Tremiti, è tra le sette persone decedute che si trovavano a bordo dell'elicottero precipitato nel Foggiano ...Recuperati i corpi delle sette vittime. Ad essere estratti per ultimi dai rottami dell'A109 di Alidaunia sono stati i due piloti. Le salme sono state portate nell'obitorio dell'ospedale di San Severo, ...