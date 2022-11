Atletica | Larissa Iapichino | “La mia vita è a Firenze Resto qui”

(Di domenica 6 novembre 2022)ha chiarito di non voler lasciare l’Italia, nonostante un appello lanciato nei giorni scorsi per aumentare le strutture per allenarsi al coperto nella Penisola L'articolo proviene daPost.

...internazionale Città di Savona è leader da un decennio (la seconda manifestazione dinel ... 77.846 punti nel 2020 (con il 6.80 del primato italiano Juniores diIapichino nel lungo), 80.Iapichino ha parlato a margine di un convegno organizzato da Confcommercio giovani in corso ... E' un dato un po' scarsino vista anche l'ondata positiva che sta avendo l'italiana in ...Larissa Iapichino ha chiarito di non voler lasciare l’Italia, nonostante un appello lanciato nei giorni scorsi per aumentare le strutture per allenarsi al coperto nella Penisola ...Larissa Iapichino è intervenuta a margine di un evento in corso di svolgimento a Firenze. L’azzurra ha voluto chiarire di non voler lasciare l'Italia nonostante un appello lanciato per aumentare le st ...