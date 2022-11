Una garanzia Schiaffo di Corrado Formigli alla Meloni | chi ha chiamato in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Con il centenario della marcia su Roma, PiazzaPulita non ha perso l'occasione per tirare in ballo. E su La7 il conduttore ha intervistato Ferdinando Polegato, ristoratore di Pordenone. Lui, dichiaratamente fascista ha commentato: "Giorgia? Senza il nostro aiuto non sarebbe al governo, le abbiamo dato fiducia. Anche se ha preso le distanze, ha messo La Russapresidenza del Senato e Fontanapresidenza della Camera. Per noi sono delle garanzie". Ma non è tutto, perché il giornalista intervista altre persone, molte delle quali paragonano il premier a Evita Peron e altre che si augurano "che mantenga il 50 per cento di ciò che ha detto". Un atteggiamento, riporta TvBlog, molto diverso da quello tenuto da Paolo Del Debbio. A Dritto e Rovescio, infatti, viene ...