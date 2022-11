Ucraina | Gelmini | ' non c' è pace senza verità e giustizia'

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Non c'è. Oggi saremo a Milano per confermare il nostro pieno sostegno all', che si batte da quasi nove mesi per difendere la propria libertà e indipendenza. Le sofferenze di quel popolo e la sua strenua volontà di resistere all'invasore non possono lasciarci indifferenti: non si può imporre la ‘' all', non si può chiedere agli aggrediti di accettare mutilazioni del proprio territorio, non si può cedere ad una palese violazione del diritto internazionale". Lo afferma Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione. "Combattere per la-aggiunge- significa chiedere alla Russia il ritiro delle proprie truppe e la cessazione delle ostilità e se ciò ...

Agenzia Nova

... Pnrr e ora gli effetti della guerra in) sia negli approfondimenti tecnici sulle precedenti ... La stessa Commissione istituita dalla Ministrae presieduta dal compianto prof. Beniamino ...Sovrapponibili le parole del vicesegretario e portavoce nazionale di Azione Mariastella. "... A lei e a tutti coloro che domani, a Milano, manifesteranno per sostenere l', tutta la mia ... Gelmini: “Gravi le parole di Berlusconi. Io demonizzata in FI per le mie posizioni sull’Ucraina” non si può imporre la pace all Ucraina, non si può chiedere agli aggrediti di accettare mutilazioni del proprio territorio, non si può cedere ad una palese violazione del diritto internazionale". Lo ...Due manifestazioni diverse a Roma e Milano per la pace in Ucraina, Azione critica Pd, sarà presente in entrambe ...