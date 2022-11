Twitter della gleba | Musk caccia via tutti con un’email

...dovuti presentare il giorno dopo a lavoro e che avrebbero dovuto attendere le indicazioni... Una dipendente del social che proprio suha voluto denunciare quanto le è accaduto. Lei, madre ...Il nuovo concorrente ha avuto già modo di farsi conoscere all'internocasa più spiata d'... Gli utenti di, attenti a quello che succede dentro la casa hanno commentato la scena: 'Antonino ...Il nuovo padrone della piattaforma: troppe perdite. Per il presidente americano Twitter diffonde bugie in tutto il mondo ...I licenziamenti in casa Twitter sono partiti come da programma, con modalità dirette e crude. A casa circa metà dell'organico, con Musk che definisce i tagli come inevitabili per una società che perde ...