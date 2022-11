Torino | una squadra di Premier League vuole Juric | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 novembre 2022) Ivannel corso di questi anni da allenatore ha dimostrato di poter essere il vero valore aggiunto delle sue squadre. In grado di dare un’identità inconfondibile alla rosa, l’allenatore croato riesce sempre a trarre il meglio dai giocatori sotto la sua gestione. Per questo motivo, il suo nome è più volte stato accostato alla panchina di diverse squadre.Ora, come riportato da Tuttosport, un club inglese vorrebbe portare inl’attuale allenatore del; si tratta del Nottingham Forest. Il club del greco Evangelos Marinakis, tornato nel massimo campionato inglese in questa stagione, avrebbe messo gli occhi sucome futuro tecnico. L’allenatore croato ha solo un anno di contratto con il ...