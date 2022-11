Sopravvissuti 2 | la seconda stagione è pronta a partire | quando la vedremo?

Venerdì 18 novembre si celebra in tutte le Chiese locali la" Giornata nazionale di preghiera per le vittime e iagli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili ". L'iniziativa, promossa dalla Conferenza Episcopale ...Venerdì 18 novembre 2022 si celebra in tutte le Chiese laGiornata nazionale di preghiera per le vittime e iagli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, che si inserisce nel percorso di iniziative volte a ...La sceneggiatrice Viola Rispoli rivela che la seconda stagione di Sopravvissuti con Lino Guanciale è già impostata. Ha un'idea delle tempistiche, ...Venerdì 18 novembre 2022 si celebra in tutte le Chiese la seconda Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, che ...