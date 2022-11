Sassuolo | Dionisi | 'Siamo stati leggeri e superficiali Abbiamo protestato più che giocato Su Pinamonti'

...5.5 Arbitro: Feliciani di Teramo 6 Note: pomeriggio freddo, terreno in ottime condizioni, spettatori 2500 circa. Ammoniti Marin, Fazzini, P. Zanetti. Angoli 6 - 3 per il. L'Empoli ...... a meno 1 dal. Prova sotto la sufficienza per gli emiliani che hanno fatto la gara anche ... A sorpresapoco dopo l'ora di gioco rinuncia a Traorè e viene punito subito visto che ...EMPOLI (ITALPRESS) – L’Empoli torna al successo casalingo battendo per 1-0 il Sassuolo grazie ad un gol di uno dei talenti del proprio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...