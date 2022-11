Salernitana-Cremonese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 5 novembre 2022) Di seguito ledella sfida, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Alle 15:00 la squadra campana ospiterà gli uomini di Alvini allo Stadio Arechi di Salerno. Laè reduce da un’incredibile rimonta in casa della Lazio: la vittoria allo Stadio Olimpico di Roma per 3-1 ha sicuramente dato una battuta d’arresto alla Lazio che punta alle prime quattro posizioni. L’allenatore Davide Nicola, specialista per la salvezza è stato molto soddisfatto della vittoria e di trascinato i suoi uomini alla terza vittoria in quattro partite (1 sconfitta). Rispetto alla scorsa stagione, oggi lasi ritrova nove punti in più e l’obiettivo stagionale di restare in Serie A per ora è più che soddisfatto. I granata ...