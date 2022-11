Quale futuro per il Politecnico di Milano?

(Di sabato 5 novembre 2022) C’è un interesse nuovo sull’elezione del nuovo rettore del, operazione sinora un po’ burocratica che richiamava solo gli addetti ai lavori. E’ dovuto alle performance da record collezionate dall’ateneo che, nonostante la pandemia e la crisi che ha colpito il mondo universitario, cresce negli iscritti: in sei anni è passato da 41.442 a 47.170, il 15 per cento in più. Un boom certificato anche a livello internazionale: secondo la QS World University Rankings 2023, una delle più importanti classifiche mondiali, il Polimi si colloca al primo posto in Italia e al 139 nel mondo. Se poi si considerano le singole facoltà, a livello mondiale ingegneria è la numero 13, architettura la 10, design la 5. Non sorprende che ben 7.124 siano studenti stranieri, molto dei quali provengono dalla Cina, paese con cui esiste una relazione ventennale che ha conosciuto una recente ...

