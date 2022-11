Peracchini | non si corra il rischio di chiudere il corso di laurea in fisioterapia alla Spezia

CittaDellaSpezia

...maggiori manifestazioni straordinarie e storiche per l'anno 2023 - dichiara il Sindaco- ... di concerto con le associazioni di categoria esolo, proprio per garantire un'offerta senza ...... un modello per le altre Agenzie liguri esolo, un vero modello Nazionale. Un supporto semplice ... grazie alle recenti assunzioni di agenti recentemente operate dall'Amministrazione, è ... Nomina del comandante della Polizia locale: per Peracchini non c’è il rischio caos. Intanto la battaglia legale prosegue Donata e Giuliana Bronzi hanno scritto all’amministrazione comunale spezzina per sostenere la proposta di intitolare al loro antenato Agostino, sindaco spezzino della Liberazione, l’area ex Malco, nel ...Nel giorno del centenario della marcia su Roma su alcuni muri del capoluogo spezzino erano spuntate scritte inneggianti al regime fascista. Si cerca il secondo ragazzo ...