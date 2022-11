Agenzia ANSA

Circapersone si sono radunate in piazza Garibaldi a Cagliari in un sit - in per chiedere latra Russia e Ucraina. Diverse associazioni, sindacati e movimenti politici (senza bandiere di parte) ......l'esercito Sostenere l'esercito ucraino è ancora il modo più concreto per arrivare ad unache ... L'Italia è agli ultimi posti tra i paesi che forniscono sostegno militare all'Ucraina, con... Pace: in 200 al sit-in in piazza a Cagliari Rappresentanti sindacali, associazioni, esponenti politici hanno raggiunto dall'Abruzzo il centro di Roma per partecipare alla manifestazione promossa dalla rete 'Europe for Peace', della quale fanno ...Circa 200 persone si sono radunate in piazza Garibaldi a Cagliari in un sit-in per chiedere la pace tra Russia e Ucraina. (ANSA) ...