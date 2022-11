Novate | l’Ensemble Testori con Mengoni per “Il Colibrì”

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 5 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, nuova avventura per: ha lavorato con Marco. Hanno inciso insieme un brano per la colonna sonora del film “” presentato alla Festa del cinema di Roma. I musicisti dell’“Ensemble” dicontinuano a suonare per e con i grandi artisti. Dopo essersi esibiti in Arabia Saudita insieme al pianista e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.