Migranti | marittimista Loffreda | “Possibile richiedere asilo a bordo navi ong”

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – “Adella Humanity 1 non ci sono naufraghi, ma. Tanto più che la nave in questione è attrezzata ed equipaggiata proprio per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza. Nel caso di specie, poi, isono saliti ain acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento, dette feeder, e quindi poco si addice, a loro, giuridicamente la qualifica di ‘naufrago’, che ricorrerebbe invece in regime di Sar (Search and Rescue – ndr)”. Così interviene su Linkedin, sul caso della Humanity 1, ilGiuseppe, riconosciuto da Chambers & Partners tra i migliori esperti italiani degli ultimi anni, già partner dello studio legale Gianni & Origoni e fondatore nel 2021 di Legal4Transport, network di ...

Adnkronos

