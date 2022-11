LIVE – Cesena-Gubbio 0-0 | Serie C 2022 2023 | Girone B DIRETTA

(Di sabato 5 novembre 2022) Alle 14:30 di sabato 5 novembre ilospiterà ilin occasione della dodicesima giornata di. Entra nel vivo ilB e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Ilè primo in classifica a 23 punti, in coabitazione con la Virtus Entella e con un punto di margine sulla Reggiana. Ilè a 21 e con una vittoria casalinga effettuerebbe l’operazione sorpasso. Ci riuscirà? Non resta che scoprirlo. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. COME VEDERE LA PARTITA INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 Le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): ...

(3 - 4 - 1 - 2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Calderoni; Albertini, De Rose, Saber, Adamo; Chiarello; Corazza, Udoh. A disp.: Lewis, Pollini, Mercadante, Kontek, Lepri, Bumbu, Zecca, Brambilla, ...È un Fiorenzuola con l'amaro in bocca, ma ben consapevole dei propri mezzi, quello che troviamo al termine del tour de force contro le tre corazzate del girone B Gubbio,ed Entella . I ...C'è un'altra capolista sulla strada del Cesena, che oggi (ore 14.30) riceve il Gubbio al Manuzzi. I bianconeri hanno perso per infortunio Coccolo per almeno ...La partita Cesena - Gubbio di Sabato 5 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie ...