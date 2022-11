IlNapolista

...il dolore passi e che Kvaratskhelia possa esserci con l'Empoli e poi con l'Udinese " ora a"... Il fisico disi ferma per la prima volta, però qui si gioca senza soluzione di continuità". ..."Si corre ildi qualche gara sotto il livello esibito per tante gare, se a volte cambiando ... Osimhen ein cosa devono migliorare Sanno benissimo che avendo più qualità sono quelli che ... Kvara a rischio anche per l'Empoli, punta a tornare per l'Udinese Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libe ...“Kvaratskhelia ha una lombalgia, ossia un mal di schiena che già si portava da un paio di giorni dopo un colpo subito a Liverpool in un contrasto di gioco".