GP Valencia | Miller svetta | ma Quartararo meglio di Bagnaia | entrambi in Q2

MotoGP, in Q2: è subito #TheDecider tra Quartararo e Bagnaia Importante è dire della sessione appannaggio Ducati, perchè Jacke Johann Zarco hannoPer quanto riguarda 'Pecco', il tempo è di 1'30 324 che gli assicura la settima posizione a 403 millesimi da. Per quel che concerne 'El Diablo', invece, quarta posizione con 310 millesimi di ...Jack Miller su Ducati toppa la terza sessione di libere per il GP Valencia MotoGP. Il pilota australiano, alla sua ultima gara con la Rossa prima del ...Meglio Quartararo 4° che precede Marquez 5°. Comanda Jack Miller. Solo 12° Bastianini che sarà costretto a guadagnarsi l'accesso nel Q2 con il Q1.