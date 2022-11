Giaele De Donà spara a zero su Matteo Diamante e fa una critica

(Di sabato 5 novembre 2022) LadiDeDesembra avere le idee piuttosto chiare sue quanto accaduto nel corso dell’ultimo appuntamento del GF Vip. Ma facciamo un passo indietro per capire cos’è accaduto. Lunedì scorso George Ciupilan ha detto che non si sarebbe mai potuto innamorare di Nikita Pelizon, anche perché L'articolo proviene da Novella 2000.

Grande Fratello

Ad accorgersi dell'umore del ragazzo è stataDe, che nella giornata di oggi si è confrontata con Ciupilan.consola George dopo la puntata di ieri del GF Vip Nelle passate ore ...Micol Incorvaia eDehanno svelato di poter provare attrazione anche per le donne. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno fatto coming out dicendo di essere bisessuali ma, il loro discorso è ... Giaele De Donà conforta George Ciupilan: "Non rimanerci male" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7