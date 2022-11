(Di sabato 5 novembre 2022) L'con una molotov a undi raccolta e identificazione didomenica scorsa a Dover, città portuale del sud dell'Inghilterra e punto di approdo per gli sbarchi alimentato dal ...

Agenzia ANSA

L'con una molotov a un centro di raccolta e identificazione di migranti domenica scorsa a Dover, città portuale del sud dell'Inghilterra e punto di approdo per gli sbarchi alimentato dal ...... sono bastati pochi giorni perché la sua presidente del consiglio sferrasse il primoai ... Sono quelli di Genova 2001 e di Gianfranco Fini nella centrale di comando della, della riforma ... Gb: polizia, attacco a centro migranti è atto terroristico - Ultima Ora Nuova incursione degli attivisti per il clima. Due di essi hanno incollato le mani su un dipinto di Goya al museo del Prado a Madrid. Lo riferiscono fonti di polizia (ANSA) ...L'attacco con una molotov a un centro di raccolta e identificazione di migranti domenica scorsa a Dover, città portuale del sud dell'Inghilterra e punto di approdo per gli sbarchi alimentato dal traff ...