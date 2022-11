Elon Musk licenzia metà degli addetti di Twitter ma non cambia idea sulla spunta blu | costerà 8 dollari al mese

(Di sabato 5 novembre 2022) La mossa era stata anticipata. Il neo proprietario di, dopo i dirigenti, hato circadei dipendenti dell’azienda. Il social network pullula di tweet del tipo: «jut fired me today» («ha appenato»). Pare che chi ha perso il lavoro sia stato notificato delmento con una semplice email senza che vi fossero avvisi precedenti. La mossa, come dichiarato dallo stesso uomo più ricco del mondo, mira a fare cassa: venerdì aveva fatto sapere che i tagli al personale sono necessari. «Purtroppo non c’è altra scelta quando la compagnia perde 4 milioni dial giorno» ha twittatonella tarda serata di ...

Si tratta quindi dell'ennesimo e, a questo punto, definitivo rinvio della produzione del pick - up elettrico del costruttore guidato da. Presentato nel 2019 sotto forma di prototipo, la ...... anticipato negli scorsi giorni dai giornali americani e voluto dal nuovo proprietario dell'azienda, il miliardario imprenditore. Le dimensioni e le modalità del licenziamento, che è stato ..."Sfortunatamente non c'è scelta quando un'azienda perde oltre 4 milioni di dollari al giorno", ha scritto in un tweet il nuovo proprietario della compagnia di San Francisco. E ha… Leggi ...Non solo il taglio netto sul canone Starlink in Italia. La compagnia di Elon Musk è pronta a rivoluzionarsi completamente, dopo aver portato la banda larga ad alta velocità nelle regioni più sperdute ...