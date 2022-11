Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2022-2023 | Opseth apre la caccia a Kramer

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Ladeldicon gli sciha preso il via da Wisla, in Polonia, con l’austriaca Maritaquale detentrice. Per lei inizio con un secondo posto dietro alla norvegese Silje, una tra le possibili contendenti di quest’anno, anche se non l’unica. L’Italia vede Jessica Malsiner marcare un punto con il 30° posto in terra polacca, in attesa di vedere le possibilità stagionali anche di Lara (e non solo) Di seguito lagenerale delladeldicon gli sciDEL...