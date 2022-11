Ballando con le Stelle | tutte le curiosità sul talent show di Rai 1

(Di sabato 5 novembre 2022) Lesucon leSiamo nel pieno della nuova edizione dicon le, e anche quest’anno non mancano le emozioni all’interno deldi Rai 1. I concorrenti infatti si stanno mettendo in gioco, e nonostante qualche piccolo problema e qualche infortunio, tutto sta procedendo nel migliore dei modi. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vedremo Iva Zanicchi come concorrente dile stelle 2022, a partire dall'8 ottobre. Per molti anni è stata una delle ...Nuoto a parte, cosa sappiamo di Alex Di Giorgio Dall'età al background, dal nuoto alla televisione, dal doping all'omosessualità, da Ivano Marino ...Alex Di Giorgio è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle , lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Balla - prima ...Ballando con le Stelle 2022 è pronto alla sua quinta puntata in questo sabato 5 novembre: si parte com sempre alle 20.35 su Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli, alla guida della sua Big Band. Il ca ...